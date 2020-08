Bombenentschärfung in Spremberg: Vorbereitungen begonnen

In Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) haben am Donnerstagmorgen die Vorbereitungen zur Entschärfung einer 50 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe begonnen.

Zeitweise wird möglicherweise Strom, Gas und Wasser abgeschaltet. Auch im Stadtverkehr kommt es zu Beeinträchtigungen: Die im Sperrgebiet liegenden Haltestellen werden für den Zeitraum der Sperrung nicht angefahren. Der Sprengkörper war am Montag in einem Gartengrundstück im Spremberger Ortsteil Trattendorf entdeckt worden.

