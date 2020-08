Frankfurter Gymnasium wegen Corona eine Woche geschlossen

Um weitere Corona-Infektionen zu verhindern, ist in Frankfurt (Oder) auf Anweisung des Gesundheitsamtes ein Gymnasium geschlossen worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag auf Anfrage mit. Zunächst hatte der RBB berichtet. Alle 860 Schüler des Karl-Liebknecht-Gymnasiums seien am Dienstagmorgen nach Hause geschickt worden, bestätigte Schulleiter Torsten Kleefeld. Eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes gebe es zunächst nicht.

Das Gymnasium soll laut Kleefeld für eine Woche geschlossen bleiben. Bereits seit Freitag ist eine ganze Schulklasse der Einrichtung für 14 Tage in Quarantäne. Eine Schülerin der Klasse war positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nach dem RBB-Bericht soll ein Großteil der Schüler in den kommenden Tagen getestet werden, um das weitere Infektionsgeschehen in der Stadt zu beobachten. Das wollte Kleefeld zunächst nicht bestätigen. Derzeit werde die Lage noch mit dem Gesundheitsamt beraten, sagte er.

Aktuell gibt es in Frankfurt (Oder) damit 49 bestätigte Corona-Infektionen und damit vier Fälle mehr als am vergangenen Freitag. Insgesamt 116 Personen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.