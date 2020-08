Ärztin positiv auf Corona getestet

Weil eine Oranienburger Ärztin positiv auf das Coronavirus getestet wurde, müssen mehrere Bewohner und Angestellte eines Seniorenpflegeheims in Quarantäne. Dem Gesundheitsamt sei das positive Testergebnis der Medizinerin am Samstag mitgeteilt worden, teilte die Kreisverwaltung Oberhavel am Sonntag mit.

Die Ärztin war in den vergangenen Tagen auch in einem Seniorenpflegeheim tätig und hatte dort Kontakt mit mehreren Bewohnern und Angestellten. Deshalb wurde für die Einrichtung ein Aufnahme- und Verlegungsstopp ausgesprochen. Die Kontaktpersonen im Heim werden auf das Coronavirus getestet und wurden wie weitere Betroffene außerhalb der Einrichtung häuslich isoliert.

Nach der Corona-Infektion eines Schülers im Potsdamer Montessori-Schulzentrum ist dort ein weiterer Schüler positiv getestet worden. Die Tests aller weiteren 20 Kontaktpersonen des ersten infizierten Schülers seien hingegen negativ ausgefallen, teilte die Stadt am Samstag mit. Da sich der zweite infizierte Schüler bereits in häuslicher Isolation befunden habe, gebe es keine neuen Kontaktpersonen. «Die Schule bleibt geöffnet, die Kontaktpersonen bleiben in Quarantäne», hieß es in der Mitteilung.

Nach der Infektion eines Schülers in der Marienschule im Stadtteil Babelsberg gilt dort für 52 Menschen, die mit dem Schüler in Kontakt waren, auch eine 14-tägige Quarantäne. Die Schulleitung hatte zunächst von 80 Kontaktpersonen gesprochen, diese Zahl wurde am Sonntag nach unten korrigiert. Die Ergebnisse der Corona-Tests bei allen 52 Kontaktpersonen, die am Samstag vorgenommen wurden, seien negativ, teilte die Stadt am Sonntag mit.

In Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) hatte am Donnerstag eine Familie die mögliche Infektion eines Grundschülers mitgeteilt. Daraufhin mussten 24 Mitschüler und zwei Lehrkräfte in Quarantäne. Ergebnisse zu den weiteren Tests wurden am Wochenende nicht bekannt.

Am Wochenende waren in Brandenburg 25 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der seit Anfang März registrierten Fälle stieg auf 3735.