Potsdam trägt Wasserball-Viertelfinale aus

Nach der langen Corona-Pause wird in Potsdam die Wasserball-Bundesliga fortgesetzt. Am kommenden Wochenende findet im Sportbad «blu» der Brandenburger Landeshauptstadt ein Turnier mit Gastgeber OSC Potsdam, ASC Duisburg, Ludwigsburg 08 und den White Sharks Hannover statt, quasi als Meisterschafts-Viertelfinale. Das bestätigt André Laube, Sportlicher Leiter der Potsdamer «Orcas».

In dem Turnier werden die beiden Halbfinal-Gegner der für die Vorschlussrunde gesetzten Wasserfreunde Spandau 04 und Waspo 98 Hannover gesucht. Der Dritte und Vierte spielen um Meisterschaftsrang fünf. Spandau und Hannover ermitteln am 25. August in Berlin, wer als Erster und Zweiter in das Halbfinale geht und damit auch bei Erreichen der Best-of-Five-Endspiel-Serie den Heimbonus hätte.