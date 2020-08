Höchste Waldbrandgefahr in Brandenburg: Feuer bei Neuruppin

Wegen der anhaltenden Trockenheit herrscht in Brandenburg höchste Waldbrandgefahr: Am Sonntag galt in acht Landkreisen die höchste Warnstufe 5, in den sechs weiteren Landkreisen die zweithöchste Warnstufe 4. Hintergrund sei das sonnige und trockene Wetter und insbesondere die geringe Luftfeuchte, sagte der Waldbrandbeauftragte des Landes, Raimund Engels. Für den Sonntag sagte der Deutsche Wetterdienst weiterhin sonniges und trockenes Wetter bei Höchsttemperaturen zwischen 30 und 33 Grad voraus.

Am Samstag sei nahe des Neuruppiner Ortsteils Buskow (Ostprignitz-Ruppin) aus noch ungeklärter Ursache ein Flächenbrand auf einer Weide ausgebrochen, berichtete die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Brand auf einer Fläche von 0,8 Hektar schnell löschen. Nach ersten Ermittlungen könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, berichtete die Polizei.

In Zehdenick (Oberhavel) brach nach Angaben der Polizei durch einen Böller ein Brand auf einem Feld aus, der sich auf eine Fläche von etwa tausend Quadratmeter ausbreitete. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Als Tatverdächtigen ermittelten Polizeibeamte einen 18-Jährigen, der den Böller geworfen haben soll.

