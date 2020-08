Bus- und Bahnfahrkarten in der Region im September mehr wert

Berliner und Brandenburger mit Bus- und Bahn-Abo sowie Zeitkarten können damit im September an mehreren Tagen unbegrenzt in beiden Ländern fahren. Mit der Aktion bedankt sich der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg für die Treue der Kunden in der Corona-Krise. Berliner können dann zum Beispiel mit ihrer Zeitkarte bis Senftenberg oder Perleberg fahren und umgekehrt. Dabei können ein Erwachsener und bis zu drei Kinder mitgenommen werden.

© dpa

Das gilt an allen Wochenenden im September sowie am 22. September, der als «autofreier Tag» ausgerufen wurde. Für Gelegenheitsfahrer gilt an den neun Aktionstagen: Einzelfahrscheine gelten als Tageskarte, jedoch nur im aufgedruckten Tarifbereich. Der Verkehrsverbund sieht die Aktionstage auch als Weg, die Mehrwertsteuersenkung für das zweite Halbjahr an die Kunden weiterzugeben.

