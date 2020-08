Regionalliga mit Fans: «Hoffnungszeichen» für den Fußball

Die Bundesliga muss noch auf eine Meinungswende der Politik hoffen, Joachim Löw und die Nationalmannschaft starten Anfang September wieder ohne Fans - doch am ersten Spieltag der Regionalliga Nordost sind Zuschauer zumindest teilweise wieder erlaubt. «Das ist ein Hoffnungszeichen», sagte der Geschäftsführer des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes, Holger Fuchs. «Dafür haben wir und die Vereine viel Kraft investiert.» Eine generelle Verpflichtung zu Corona-Tests gebe es für die 20 Vereine nicht, erklärte Fuchs.

Bei sieben der insgesamt zehn Spiele sind wieder Zuschauer zugelassen. Nur die drei Partien in Berlin laufen wegen der Corona-Verordnungen noch ohne Fans. Allerdings werden am zweiten Spieltag auch bei den Viertliga-Spielen in der deutschen Hauptstadt wieder Anhänger dabei sein, sagte Fuchs.