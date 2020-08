Unbekannter wirft Stein von Balkon: Kind verletzt

Ein Unbekannter hat in Brandenburg an der Havel ein Kind durch einen Steinwurf verletzt. Der Stein soll nach Angaben des Kindes am Mittwochabend von einem Balkon aus geworfen worden sein und es am Kopf getroffen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Verletzung musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

© dpa

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr