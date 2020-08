Moderater Anstieg der Corona-Infektionen in Brandenburg

Die Corona-Fälle nehmen in Brandenburg weiter nur leicht zu. Von Dienstag auf Mittwoch seien fünf neue Infektionen erfasst worden, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. In Potsdam wurden zwei neue Corona-Fälle gemeldet, in den Kreisen Barnim, Märkisch-Oderland und Oberhavel jeweils ein neuer Fall. Zuvor war die Zahl der Infektionen um drei gestiegen. Sechs Patienten würden derzeit in Krankenhäusern behandelt; am Tag zuvor waren es acht. Seit März haben sich 3667 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, 175 Patienten starben. Rund 120 Menschen gelten derzeit als an Covid-19 erkrankt, etwa 3380 als genesen.

© dpa

