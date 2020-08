Ministerium prüft Wiederhochfahren von Teststellen

Angesichts der deutschlandweit steigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen plant Brandenburg nach Angaben des Gesundheitsministeriums, seine Test- und Abklärungsstellen im Land wieder hochzufahren und neue einzurichten. Insgesamt gebe es derzeit 18 Abklärungsstellen, darunter zwei an Krankenhäusern, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss. «Da wird man sicher überprüfen müssen, inwieweit das hochgefahren werden muss».

Reiserückkehrer sollen der Ministerin zufolge zudem die Möglichkeit haben, sich auch in den niedergelassenen Arztpraxen testen zu lassen. Geplant ist, dass Ärzte dafür eine Pauschale von 15 Euro pro Test erhalten. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) bezeichnete die Pauschale als «deutliche Unterfinanzierung». Auch Nonnemacher hält die Vergütung für nicht ausreichend. Es gebe etwas Unmut in der Ärzteschaft über die in Aussicht gestellten Beträge, sagte sie. «Da ist jetzt die Aufgabe, dass wir als Land möglicherweise noch einen Rahmenvertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung abschließen werden.» Die Gespräche dazu liefen.