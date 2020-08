Waldbrandgefahr steigt weiter: Sieben Landkreise mit Stufe 5

In Brandenburg steigt die Waldbrandgefahr aufgrund anhaltender Trockenheit weiter an. Für den Mittwoch hat das Umweltministerium auf seiner Internetseite für sieben von 14 Landkreisen die höchste Waldbrandgefahrenstufe ausgerufen - am Vortag waren es noch drei Regionen. Betroffen sind unter anderem der Barnim, das Märkisch-Oderland, die Region Teltow-Fläming und das Havelland. In den restlichen sieben Landkreisen gilt die zweithöchste Gefahrenstufe 4.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr