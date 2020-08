Altanschließer scheitern mit Verfassungsklage in Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht zieht einen Schlussstrich unter den jahrelangen Rechtsstreit um Beiträge für alte Wasseranschlüsse in Brandenburg. Die Karlsruher Richter wiesen die Verfassungsbeschwerde eines sogenannten Altanschließers ab, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Die Zivilgerichte hätten den Fall nicht in verfassungswidriger Weise entschieden. (Az. 1 BvR 2838/19)

Wegen eines Problems bei der Gesetzgebung nach der Wiedervereinigung waren Grundstückseigentümer aus Brandenburg noch viele Jahre nach ihrem Anschluss ans Wassernetz dafür zur Kasse gebeten worden. Über die Rechtmäßigkeit dieser Forderungen wird seit langem gestritten. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte 2019 in einem Muster-Fall einen Anspruch auf Schadenersatz höchstrichterlich verneint. Die Verfassungsklage war der Versuch, dieses Urteil zu kippen.

