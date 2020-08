Granatenfund am See: Bislang 47 000 Kampfmittel entdeckt

Nach der Entdeckung einer Granate im Wandlitzer Gorinsee (Barnim) durch zwei Kinder und dem Abtransport berät der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit dem Ordnungsamt über den weiteren Umgang mit dem Fund. Weitere Maßnahmen seien zunächst nicht geplant, es handle sich um einen zufälligen Fund, sagte Peter Ewler, Teilbereichsleiter Technik beim Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg, der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Zwei Kinder hatten am Samstag beim Schwimmen im See einen merkwürdigen Gegenstand im Wasser entdeckt, der sich später als Handgranate herausstellte. Ein Badegast alarmierte nach dem Fund die Polizei. Rund 120 Badegäste mussten die Badestelle an der Landesstraße für etwa drei Stunden verlassen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte die Granate deutscher Herkunft abtransportieren.