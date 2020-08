Liebesbotschaften in Falkenberg rufen Polizei auf den Plan

Liebesbotschaften eines Unbekannten am vergangenen Wochenende ziehen in Falkenberg (Elbe-Elster) Ermittlungen der Polizei nach sich. Auf Dutzenden Altkleidercontainern, Verteilerkästen, Hausfassaden und auf dem Straßenasphalt prangt der Schriftzug «I love you Lea» in grüner und silberner Farbe. Die Polizei zeigte für den noch unentdeckten Verehrer wenig Verständnis und hat Ermittlungen aufgenommen, wie sie am Montag weiter mitteilte. Die genaue Höhe des Sachschadens sei noch nicht bekannt.

