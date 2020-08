SPD-Generalsekretär Stohn: «Scholz hat Kanzlerformat»

Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) «Kanzlerformat» bescheinigt. «Olaf Scholz hat die Ruhe, die Kraft und die Erfahrung, das Land gut nach vorn zu bringen», sagte Stohn am Montag. «Er hat in den letzten Monaten der Corona-Pandemie einmal mehr gezeigt, dass er weiß, worauf es ankommt.» Scholz habe dem Land Impulse verpasst, die nötig seien, um aus dem wirtschaftlichen Tal herauszukommen. «Ich freue mich auf den Wahlkampf 2021», meinte Stohn.

Vorstand und Präsidium der Partei hatten Scholz am Montagvormittag einstimmig als Kanzlerkandidat nominiert. Eine Bestätigung auf einem Parteitag ist danach nicht mehr nötig. Vizekanzler Scholz wohnt mit seiner Frau, Brandenburgs SPD-Bildungsministerin Britta Ernst, in Potsdam und will dort im kommenden Jahr für den Bundestag kandidieren. Er hat allerdings drei interne SPD-Mitbewerber, die ebenfalls für den Bundestag antreten wollen.