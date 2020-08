Nur eine neue Corona-Infektion in Brandenburg

Die Zahl der Corona-Infektionen hat sich in Brandenburg in den vergangenen 24 Stunden nur um einen Fall im Landkreis Teltow-Fläming erhöht. Damit seien seit März insgesamt 3659 Covid-19-Fälle erfasst worden, teilte das Gesundheitsministerium (Stand 08.00 Uhr) mit. Aktuell würden sieben infizierte Patienten stationär behandelt und davon zwei intensivmedizinisch beatmet. Die Zahl der verstorbenen Corona-Patienten liegt unverändert bei 175. Die Zahl der derzeit erkrankten Personen wird auf etwa 120 geschätzt. Etwa 3370 Menschen gelten als genesen, 10 mehr als am Vortag.

