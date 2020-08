Gewerkschaft fordert bessere Vorbereitung für Schulen

Die Schulen in Brandenburg müssen nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit mehr Tests und mehr Personal besser auf einen möglichen Anstieg von Corona-Infektionen im Herbst vorbereitet werden. «Wir werden relativ schnell merken, dass im Oktober/November, wenn die Grippewelle in die Schulen zusätzlich kommt, wir vor Fragen stehen werden, wie wir den Schulbetrieb aufrechterhalten», sagte der GEW-Landesvorsitzende Günther Fuchs am Freitag in Potsdam. Er zeigte sich trotz der Rekordzahl von 1544 unbefristet neu eingestellten Lehrkräften für das neue Schuljahr mit Blick auf die Personallage skeptisch.

Wenn viele Lehrer mit höherem Erkrankungsrisiko ausfielen, sei der Präsenzuntericht «nicht mehr zu gewährleisten», warnte der GEW-Landeschef. Außerdem sei der Anteil der Seiteneinsteiger hoch. Fuchs warb für mehr Corona-Tests für Lehrer, die sich innerhalb von drei Monaten 14-tägig testen lassen können - aber auch für Schüler, für die Stichproben bei bis zu einem Prozent geplant sind. «Die systematischen Stichproben müssen ausgeweitet werden.»

Am Montag sollen die Schulen nach den Sommerferien wieder im regulären Betrieb starten - aber mit Maskenpflicht in Fluren, Treppenhäusern und Mensen. Die Gewerkschaft dringt auf mehr Aufklärung.

