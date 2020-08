Schuljahresbeginn: Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen

Mitten in der Corona-Krise sollen Brandenburgs Schulen am kommenden Montag wieder in den Regelbetrieb starten. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) will dazu heute die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus an den Schulen und die Auswirkungen auf die Lerninhalte im Unterricht erläutern. Erst am Mittwoch war die Landesregierung umgeschwenkt und hatte angekündigt, dass in den Schulen in gemeinschaftlich genutzten Räumen wie Fluren, Treppenhäusern und Mensen eine Maskenpflicht gelten soll, nicht aber in den Klassenzimmern und auf dem Schulhof.

© dpa

In der ersten Schulwoche soll bei den Schülern in den Kernfächern der Lernstand erhoben werden, um den Nachholbedarf nach dem monatelangen Heimunterricht vor den Sommerferien festzustellen. Danach soll darüber entscheiden werden, ob es auch an Samstagen oder in den Herbstferien Förderunterricht geben soll.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr