Gauland: Entscheidung der Fraktion ist Erfolg für Kalbitz

Der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, hält die Entscheidung der Brandenburger Landtagsfraktion zur künftigen Rolle ihres bisherigen Fraktionschefs Andreas Kalbitz für klug und ausgewogen. «Ich glaube, es ist für Andreas Kalbitz ein Erfolg, weil der Vorschlag, den er gemacht hat, einstimmig angenommen wurde», sagte Gauland der Deutschen Presse-Agentur.

Die AfD-Landtagsfraktion in Potsdam hatte am Dienstag in einer Sitzung, an der Gauland als Gast teilnahm, beschlossen, dass Kalbitz sein Amt als Fraktionschef im Landtag vorerst ruhen lassen wird. Hintergrund ist die Annullierung seiner Mitgliedschaft durch den Bundesvorstand im Mai, gegen die sich Kalbitz juristisch wehren will. Die Landtagsfraktion folgte mit ihrer Entscheidung einem Vorschlag von Kalbitz. Dieser erklärte, erst solle eine juristische Klärung durch das Landgericht Berlin abgewartet werden.