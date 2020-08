Corona-Teststelle für Reiserückkehrer am ZOB gestartet

Das Technische Hilfswerk (THW) habe die Teststelle am ZOB auf dem PKW-Parkplatz Soorstraße eingerichtet, so die Gesundheitsverwaltung. Das Deutsche Rote Kreuz Berlin habe den Betrieb übernommen. Geplant ist eine weitere Teststelle am Hauptbahnhof . Am ZOB kommen Busse etwa aus Serbien, Nordmazedonien oder Bosnien-Herzegowina an - Länder, die als Covid-19-Risikogebiete gelten.