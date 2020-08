Potsdamer Literaturfestival präsentiert 35 Autoren

Das Potsdamer Literatur Festival Lit:potsdam startet ab kommenden Dienstag mit dem Thema «Starke Worte. Schöne Orte». Unter Einhaltung der Corona-Hygieneregelungen seien bis Sonntag Veranstaltungen drinnen und draußen geplant, teilten die Organisatoren mit. 35 Autorinnen und Autoren werden erwartet.

Zum Auftakt am Dienstag lesen und sprechen im Garten der Villa Quandt Jan Brandt, Anke Stelling und Lea Streisand über Lebensentwürfe in der Stadt und auf dem Land. Erstmals gibt es den Angaben nach eine Fotoausstellung: am Mittwoch mit Arbeiten des Nobelpreisträgers Orhan Pamuks. Als Writer in Residence tritt der Schauspieler und Buchautor Matthias Brandt beim Festival auf. Am Donnerstag ist er im Gespräch mit Christian Petzold, dem neuen Jurymitglied der Filmfestspiele Venedig. Über sein jüngstes Buch «Blackbird» redet Brandt am Samstag.