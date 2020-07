Erste Reiserückkehrer am Flughafen Schönefeld getestet

Am Berliner Flughafen Schönefeld sind am Freitag die ersten Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf das Corona-Virus getestet worden. Mit einem Tag Verspätung hat dort die Teststelle der Charité am Vormittag die Arbeit aufgenommen, wie ein Flughafensprecher sagte. Damit besteht nun an beiden Hauptstadt-Flughäfen die Möglichkeit, sich testen zu lassen.

© dpa

Am Mittwoch hatten technische Probleme beim Start der Teststelle in Tegel zu längeren Wartezeiten für die Rückkehrer geführt. Die Tests in Schönefeld waren daraufhin um einen Tag verschoben worden, um ähnliche Anlaufschwierigkeiten zu verhindern.

Die Tests sind in dieser Woche noch freiwillig. Wer sich jedoch dagegen entscheidet und auch sonst kein negatives Testergebnis vorweisen kann, muss nach der Rückkehr in eine zweiwöchige Quarantäne. Ab kommender Woche werden die Tests voraussichtlich für alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten zur Pflicht. Der Flughafen geht davon aus, dass das täglich rund 2000 Menschen betreffen wird.

Die betroffenen Risikogebiete werden auf einer Liste des Robert Koch-Instituts (RKI) aufgeführt. In Berlin betrifft das bislang vor allem Passagiere aus der Türkei und einigen Balkan-Ländern. EU-Mitgliedstaaten tauchten dort bislang nicht auf. Zuletzt hatte das RKI aber einige spanische Urlaubsregionen zur Liste hinzugefügt.