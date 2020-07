Kinder verletzen sich mit Böller

Beim Spielen sind zwei Kinder am Sonntag in Fürstenwalde (Märkisch-Oderland) durch einen explodierenden Gegenstand leicht verletzt worden. Es handele sich vermutlich um einen illegalen sogenannter Polen-Böller, teilte die Polizeidirektion Ost am Montag mit. Die beiden neun- und zehnjährigen Jungen kamen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

