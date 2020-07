6800 Ausbildungsplätze in Brandenburg noch unbesetzt

Von den rund 12 360 betrieblichen Ausbildungsplätzen in Brandenburg sind bislang 6800 noch unbesetzt. «Wir hatten eigentlich befürchtet, dass Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie die Ausbildung fallen lassen. Das hat aber nicht stattgefunden», sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Montag in Potsdam. Am 1. August beginnt das neue Ausbildungsjahr.

Die Betriebe haben dem Minister zufolge erkannt, dass Fachkräfte am besten durch eigene Ausbildung gewonnen werden können. In den kommenden Wochen seien mehrere Aktionen geplant, um Schulabgänger für eine Ausbildung zu begeistern, sagte Steinbach. Auch die Berufsberater bei den Arbeitsagenturen stünden wieder bereit, sagte Bernd Becking, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesagentur für Arbeit für Berlin-Brandenburg.

