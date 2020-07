Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen beendet Saison

Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen zieht am kommenden Wochenende den Schlussstrich unter eine schwierige Saison. Wie bei anderen Bühnen durchkreuzte auch in Bautzen die Corona-Krise den Spielplan. Man freue sich über 78 550 Zuschauer in der zu Ende gehenden Spielzeit, erklärte Intendant Lutz Hillmann am Samstag. In Zeiten der Pandemie habe man ein kleines Sommertheater im Garten bespielen und dort bei 32 Vorstellungen gut 1400 Gäste begrüßen können. Eines sei in dieser Zeit auch klar geworden: «Trotz kreativer digitaler Versuche, Theater braucht menschliche Direktheit, braucht die emotionale Anwesenheit von Publikum und Spielern.» Hillmann nannte das Theater ein «Lebensmittel für die Gesellschaft».

© dpa

Die neue Spielzeit im Deutsch-Sorbischen Volkstheater beginnt am 7. September. Dafür wurden 25 Premieren im Schauspiel und im Puppentheater angekündigt - in deutscher sowie in ober- und niedersorbischer Sprache.

