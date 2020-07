Fehlende Vorschrift blockiert Mittel für Ambrosia-Bekämpfung

Die von mehreren Kommunen beantragten Mittel im Landeshaushalt im Kampf gegen die Allergiepflanze Ambrosia können wegen einer fehlenden Richtlinie nicht ausgezahlt werden. Das geht aus der Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage aus der CDU im Landtag hervor. Nur für notwendige Maßnahmen könnten die von dem Unkraut stark befallenen Kommunen Hilfen erhalten, hieß es beim Landesamt für Ländliche Entwicklung in Frankfurt (Oder).

Seit mehreren Jahren fühlen sich Kommunen in den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße in ihrem Vorgehen gegen die Allergiepflanze von der Landesregierung im Stich gelassen. Die Pflanze kann Asthma, tränende Augen und Hautrötungen auslösen. Alle Maßnahmen konnten bisher nicht verhindern, dass sich die Pflanze weiter ausbreitet. Im März 2019 forderten zehn Kommunen in einem Zehn-Punkte-Katalog vom Umweltministerium ein entschiedenes Vorgehen gegen Ambrosia. Auch die Landtagsfraktionen wurden um Hilfe gebeten.

Zu den betroffenen Kommunen gehört die Stadt Drebkau (Landkreis Spree-Neiße), in der Ambrosia nach Angaben von Bürgermeister Paul Köhne (CDU) so häufig wie in keiner anderen deutschen Stadt vorkommt. Nach einem Gespräch Ende Februar im Umweltministerium, an dem auch Ressortchef Axel Vogel (Grüne) teilnahm, stellte die Stadt einen Förderantrag für ein «Modellprojekt Ambrosia Drebkau», das auch von anderen Kommunen unterstützt wird.