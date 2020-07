Anrufe von Polizei, Gericht und Bank: Betrüger scheitern

Gleich vier Senioren aus dem brandenburgischen Landkreis Oberhavel sind glücklich Trickbetrügern entgangen. Ein 80-jähriger Oranienburger erhielt am Mittwoch einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Bundesbank, wie die Polizeidirektion Nord am Donnerstag mitteilte. Ihm sei ein Gewinn von 38 000 Euro versprochen worden - dafür müsse er lediglich 900 Euro vorab überweisen. Da es dem Senior merkwürdig vorkam, legte er den Hörer auf fiel so nicht auf den Betrug herein.

© dpa

Eine vermeintliche Mitarbeiterin am Gericht rief laut Polizei am Mittwoch bei einer 83-Jährigen aus Oranienburg an. Die Anruferin erzählte der Frau demnach, dass die Tochter der Seniorin einen Unfall gehabt habe - sie solle deshalb 48 000 Euro zur Abholung bereithalten. Die Rentnerin ging daraufhin zur Bank, eine aufmerksame Bankmitarbeiterin habe dann jedoch den Betrug erfolgreich verhindert.

Außerdem sollten eine 78-jährige Veltenerin und eine 82 Jahre alte Zehdenickerin Gutscheinkarten im Wert von 750 und 900 Euro kaufen, um so an einen «hohen Geldgewinn» zu kommen. In keinem der Fälle erlangten die Betrüger nach Polizeiangaben das Bargeld.

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr

Nicht immer liefen die Betrugsmaschen so glimpflich ab, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Immer wieder hätten falsche Polizisten und andere Erfolg mit ihrer Masche. Auffallend sei dabei der regionale Bezug: Nicht selten meldeten sich Senioren aus denselben Ortschaften.

Die Polizei rät: «Geben Sie nie am Telefon oder sonst an Fremde Auskünfte zu Bargeld oder anderen Vermögenswerten in Ihrem Haushalt». Betroffene sollten Gespräche sofort beenden und die Polizei anrufen. «Bleiben Sie misstrauisch. Lassen Sie sich durch die wortgewandten Betrüger nicht unter Druck setzen.»