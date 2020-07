Nonnemacher: Corona-Tests für Lehrer und Erzieher

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat die Teststrategie für den Regelbetrieb in den Schulen und Kitas nach den Sommerferien vorgestellt. Danach können sich alle Beschäftigten innerhalb von drei Monaten bis zu sechs Mal auf das Coronavirus testen lassen, wie Nonnemacher am Mittwoch mitteilte. Allerdings sollen von den Kita-Kindern und den Schülern nur bis zu ein Prozent ein Mal getestet werden. «Wir erwarten davon trotzdem eine Aussage darüber, wie der Status bei den Kindern und Jugendlichen ist.»

Anspruch auf die freiwilligen Tests haben demnach bis zu 26 900 Beschäftigte an den Schulen und 27 700 Mitarbeiter in den Kitas. Dazu sollen für die Stichprobe knapp 3000 Kinder und Jugendliche an den Schulen und knapp 1100 Kinder in den Kitas ausgewählt werden. Alle sollen entsprechende Berechtigungsscheine erhalten, mit denen sie sich bei ihrem Hausarzt testen lassen können.