Prozess gegen mutmaßlichen Drogenschmuggler

Wegen illegalen Handels mit Drogen in der JVA Heidering (Teltow-Fläming) stehen eine Mutter und ihr Sohn vor dem Potsdamer Landgericht. Der 31-Jährige habe im Mai 2016 bei einem bislang Unbekannten außerhalb des Gefängnisses Drogen bestellt, die dann in einem Kartoffelsack über die Gefängnismauer direkt in die Zelle eines Mitgefangenen geworfen worden seien, hieß es in der Anklage. Der Angeklagte wollte sich am ersten Prozesstag am Dienstag nicht zu dem Vorwurf äußern.

© dpa

Zwei Mitarbeiter der JVA hatten den 31-Jährigen laut Anklage dabei erwischt, wie er den Sack, gefüllt mit Marihuana, Haschisch, Kokain, einem Handy samt Ersatzakku und SIM-Karte sowie weiteren Gegenständen, aus der geöffneten Zelle herausangeln wollte. Der Mann ist den Angaben nach seit seinem 14. Lebensjahr immer wieder wegen Drogendelikten straffällig geworden und sitzt derzeit wegen einer anderen Tat eine mehrjährige Haftstrafe in der JVA Tegel ab.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

Auch seine Mutter schwieg. Die 54-jährige Berlinerin soll im November 2016 versucht haben, ihrem Sohn während eines Besuchs Drogen in die Haftanstalt zu schmuggeln. Bei einer Personenkontrolle entdeckte eine Mitarbeiterin der JVA die Drogen, die die Frau laut Anklage im Genitalbereich versteckt haben soll.

Für den ersten von insgesamt zehn Verhandlungstagen hat das Gericht am Dienstag vier Zeugen geladen, darunter sind zwei Beamte aus der JVA sowie ein Polizist.