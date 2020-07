Dokumentarfilmer der «Kinder von Golzow» wird 85

Der Dokumentarfilmer Winfried Junge hat mit seiner Langzeitbeobachtung «Die Kinder von Golzow» nach Ansicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ein unvergessliches Denkmal geschaffen. «Das Leben zu zeigen, das geht sicher auch abstrakt. Doch in Ihren Filmen machen Sie es ganz konkret fest an den Menschen selbst», betonte Woidke am Freitag in einem Glückwunschschreiben an Junge, der am Sonntag seinen 85. Geburtstag feiert. Der Alltag mit Tod, Sorgen, Träumen, Erfolgen und Niederlagen werde in den Filmen von Junge und seiner Frau Barbara sensibel in den Mittelpunkt gestellt. Die Geschichte der DDR und der ersten Jahrzehnte des wiedervereinigten Deutschlands werde aus der Perspektive der Protagonisten deutlich.

© dpa

Die Langzeitbeobachtung beginnt im Sommer 1961 mit einem Kurzfilm. Damals war Junge bei 18 Mädchen und Jungen bei der Einschulung mit der Kamera dabei. Der allerletzte «Golzow»-Film entstand 2008.

