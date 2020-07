31 neue Windenergieanlagen: Spitzenplatz für Brandenburg

In Brandenburg sind im ersten Halbjahr dieses Jahres 31 Windenergieanlagen neu ans Netz gegangenen - damit steht das Land an erster Stelle im Vergleich der Bundesländer. Laut der Fachagentur für Windenergie an Land folgt auf Platz Zwei mit 28 in Betrieb genommenen Anlagen Nordrhein-Westfalen. Bundesweit waren es 186.

© dpa

Die neuen Windräder in Brandenburg haben den Angaben nach eine Leistung von knapp 100 Megawatt. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres nahmen elf Anlagen die Arbeit auf mit einer Leistung von knapp 33 Megawatt.

Bei den Genehmigungen im ersten Halbjahr liegt Brandenburg nach Angaben der Fachagentur mit 51 Vorhaben bundesweit auf Platz 3 nach Schleswig-Holstein (72) und Nordrhein-Westfahlen (60). Zudem wurden von Januar bis Ende Juni zwischen Oder und Elbe 25 alte Windräder stillgelegt - so viele wie in keinem anderen Bundesland.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr