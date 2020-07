Lkw in Schlangenlinien auf A24: Fahrer mit 3,7 Promille

Mit einem auch für Polizisten erstaunlichen Atemalkoholwert von 3,7 Promille ist ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg ertappt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neuruppin sagte, war das Fahrzeug am Dienstag zwischen Neuruppin und Herzsprung anderen Fahrzeugführern aufgefallen, weil der Sattelzug-Lkw ab und zu in Schlangenlinien fuhr. Andere Fahrzeuge mussten ausweichen, um Unfälle zu vermeiden. Die Beamten leiteten den 49 Jahre alten Lkw-Fahrer auf einen Rastplatz und rochen die «Fahne». Sie ließen ihn pusten. Der Mann musste mitkommen zu einer Blutprobe, den Führerschein abgeben und seine Spedition einen Ersatzfahrer schicken. «Laufen konnte der Mann aber noch», sagte ein Beamter.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr