Keine neue Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg hat sich innerhalb eines Tages die Zahl der ermittelten Corona-Infektionen nicht erhöht. Wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, blieb es wie schon am Vortag bei 3482 Menschen, die sich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert haben. 3220 Patienten gelten weiter als genesen. 173 Menschen starben im Land bislang in Zusammenhang mit der Infektion.

© dpa

