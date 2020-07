Brandenburg: Zahl erfasster Corona-Infektionen bleibt gleich

In Brandenburg sind die bestätigten Corona-Infektionen unter dem Strich nicht weiter gestiegen. Ein neuer Fall sei zwar von Sonntag auf Montag im Kreis Dahme-Spreewald hinzugekommen, im Kreis Märkisch-Oderland sei aber einer als Korrektur abgezogen worden, berichtete das Gesundheitsministerium am Montag in Potsdam. Damit haben sich seit Anfang März 3482 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Bisher starben 173 Corona-Patienten. Rund 3230 Patienten gelten derzeit als genesen, das sind zehn mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Erkrankten wird auf rund 80 geschätzt.

© dpa

