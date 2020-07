Verdi sieht Dienstpflicht im Gesundheitswesen kritisch

Die Gewerkschaft Verdi Berlin-Brandenburg sieht den Vorschlag einer Dienstpflicht im Gesundheitswesen kritisch. In den Krankenhäusern fehle Fachpersonal und dieser Trend verstärke sich noch, wenn nicht gehandelt werde, sagte Verdi-Landesleiter Frank Wolf am Donnerstag in Berlin. «Daher ist es notwendig, die benötigten Fachkräfte für diese Branche zu gewinnen.»

Brandenburgs CDU-Landeschef Michael Stübgen hatte für einen verpflichtenden Dienst für Frauen und Männer im Gesundheitswesen und im Katastrophenschutz geworben. Er verwies auf neue Herausforderungen etwa durch die Corona-Krise. SPD, Grüne und Linke hatten den Vorstoß daraufhin kritisiert und bessere Arbeitsbedingungen oder mehr freiwillige Stellen gefordert.

