Ifo Institut Dresden stellt Ost-Konjunkturprognose vor

Wie hat die Corona-Krise die Unternehmen in Ostdeutschland getroffen - und wie sind die Erwartungen für die nächsten Monate? Diese Frage will das Dresdner Ifo Institut heute bei der Vorstellung der aktuellen Konjunkturprognose für die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern beantworten. Nach einem drastischen Einbruch im Frühjahr hatten die Ökonomen zuletzt Anzeichen für eine Erholung der ostdeutschen Wirtschaft gesehen. Sowohl die Lageeinschätzung als auch die Geschäftserwartungen gingen laut aktuellem Geschäftsklimaindex wieder nach oben. Vor allem in der Industrie hellte sich Stimmung zuletzt deutlich auf.

© dpa

