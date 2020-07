Vater wütet in Kita: Erzieherinnen verletzt

Ein Vater hat in einer Kita in Falkensee (Havelland) gewütet. In der Auseinandersetzung mit ihm seien zwei Erzieherinnen am Dienstag leicht verletzt, zehn Kinder wegen Schocks seelsorgerisch betreut worden, berichtete die Polizeidirektion West am Mittwoch. Die Frauen hatten demnach den «offenbar sehr aufgebrachten» Mann am Betreten eines Betreuungsraumes hindern wollen und die Tür geschlossen - diese stieß der 43-Jährige daraufhin jedoch mit Gewalt auf.

© dpa

Die Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Vater soll zuvor Mitarbeiterinnen der Einrichtung angeschrien und die Herausgabe von persönlichen Sachen seines Kindes gefordert haben. Polizisten trafen ihn später zu Hause an und nahmen eine sogenannte Gefährderansprache vor. Zu den Hintergründen wird jetzt ermittelt.

