Bislang 324 Testungen nach Corona-Fall in Neuruppiner Kita

Im Zusammenhang mit dem Corona-Fall in einer Neuruppiner Kita (Ostprignitz-Ruppin) sind bislang 324 Menschen getestet worden. Sieben positive Fälle seien dabei festgestellt worden, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Rund 350 Kontaktpersonen konnten ermittelt werden. Das Ende der Fahnenstange sei damit aber noch nicht erreicht, hieß es. Es würden weitere Kontakte gesucht.

Landrat Ralf Reinhardt (SPD) appellierte an die Bürger, Infektionsschutzmaßnahmen und Verhaltensregeln weiter konsequent einzuhalten. Immer häufiger würden diese Maßnahmen infrage gestellt. «Das ist besorgniserregend», sagte er. «Wir wollen keinen Hotspot in unserem Landkreis.»

Am 1. Juli war die Infektion einer Mitarbeiterin der Kita bekannt geworden. Inzwischen sind nach den Angaben zwei Kinder und fünf Erwachsene mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Der jüngste Patient ist zwei Jahre alt, der älteste 64 Jahre. Die Kindertagesstätte bleibt vorerst geschlossen.

