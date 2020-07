Grüne kritisieren CDU-Vorstoß für Dienstpflicht

Die Brandenburger Grünen lehnen den Vorschlag aus den Reihen ihres Koalitionspartners CDU nach einer Dienstpflicht ab. «Ein Pflichtjahr wäre ein massiver Eingriff in die persönliche Freiheit junger Menschen und der falsche Weg», erklärte Grünen-Landesvorsitzende Julia Schmidt am Mittwoch auf Anfrage. Nicht Zwang motiviere junge Menschen, sondern die Möglichkeit, sich unabhängig vom Geldbeutel der Eltern für die Gesellschaft einzusetzen. Sie forderte, die Stellen für das freiwillige soziale und ökologische Jahr auszubauen. CDU-Landeschef Michael Stübgen hatte die Einführung einer Dienstpflicht für Frauen und Männer im Gesundheitswesen und Katastrophenschutz vorgeschlagen.

