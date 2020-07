AfD fordert erneut Aufhebung aller Corona-Beschränkungen

Brandenburgs AfD-Landeschef Andreas Kalbitz hat erneut die Aufhebung aller Corona-Beschränkungen gefordert. Derzeit stünden die einschneidenden Maßnahmen in keinem Verhältnis mehr zu den Infektionszahlen, sagte Kalbitz am Sonntag in einem vorab veröffentlichten Interview mit dem RBB. «Wir müssen so schnell wie möglich 'raus aus dem Shutdown, auch im Sinne der Wirtschaft», erklärte Kalbitz. Allerdings müsse man darauf achten, Menschen in Bereichen mit erhöhter Infektionsgefahr wie in Pflege- und Seniorenheimen sowie in Krankenhäusern gut zu schützen. «Aber die Einschränkungen in der Fläche halten wir für verfehlt.»

