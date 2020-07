Behörden arbeiteten trotz Lockdown unvermindert weiter

In Brandenburg öffnen jetzt zahlreiche Behörden wieder für den Besucherverkehr. Die Zeit der Schließung in der Corona-Krise haben die Dienststellen zum Teil effektiv genutzt, um gewisse Schwerpunkte abzuarbeiten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. «In den 13 Finanzämtern des Landes wurde die Arbeit unvermindert fortgesetzt», sagt etwa Thomas Vieweg, Sprecher des Brandenburger Finanzministeriums. Auch wenn die Behörden zwischen Mitte März und Mitte Juni für den Publikumsverkehr geschlossen gewesen seien, habe man einen Telefonservice aufrecht erhalten. Bewährt habe sich in der Krise die vorangeschrittene Digitalisierung und auch Steuererklärungen würden zum Großteil elektronisch versendet.

In Kommunen wie Potsdam werden liegengebliebene Anträge nun sukzessive abgearbeitet. Dafür hat die Stadt unter anderem die Servicezeiten in Bürgerservicecenter und Kfz-Zulassungsstelle erweitert.

