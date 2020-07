Kohleausstieg: Steinbach warnt vor möglichem Energie-Engpass

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat vor möglichen Engpässen bei der Energieversorgung im Zuge des Kohleausstiegs gewarnt und zügige Investitionen in Alternativen gefordert. «Schlussendlich werden die ersten Blöcke in Jänschwalde 2025 in die Sicherheitsbereitschaft gehen», sagte Steinbach am Freitag im RBB-Inforadio. Ohne dass dort bis dahin ein Ersatz installiert sei, gebe es Prognosen, die für ganz Deutschland von einer Lücke zwischen Bedarf und Angebot ausgingen. «Hier muss ganz schnell etwas auch in die Investitionen reingehen.» Bundestag und Bundesrat entscheiden an diesem Freitag über Gesetze zum Kohleausstieg bis spätestens 2038 und zu Hilfen für Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg.

