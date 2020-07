Olaf Scholz hat neuen SPD-Ortsverein Potsdam Mitte-Nord

SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat einen neuen Ortsverein. Er sei seit mehreren Wochen Mitglied der SPD Potsdam Mitte/Nord, sagte Potsdams SPD-Chef David Kolesnyk. Beim Sommerfest des Ortsvereins am vergangenen Freitag war Scholz mit dabei. «Wir freuen uns natürlich über jedes Mitglied», sagte Kolesnyk und ergänzte: «Da ist jedes Mitglied gleich.» Scholz will im Wahlkreis Potsdam für den Bundestag kandidieren. Dort könnte auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock antreten. Scholz hat bisher allerdings auch drei interne SPD-Mitbewerber, die für die Wahl im kommenden Jahr ebenfalls ein Bundestagsmandat anstreben.

Der Vizekanzler und frühere Hamburger Bürgermeister wohnt mit seiner Frau, Brandenburgs SPD-Bildungsministerin Britta Ernst, in Potsdam. Scholz gilt als möglicher Anwärter für die Kanzlerkandidatur seiner Partei. Mehrere Jahre lang war er schon Abgeordneter im Bundestag - er holte 1998, 2002, 2005 und 2009 für den Wahlkreis Hamburg-Altona das Direktmandat. Bei der SPD gilt das Wohnortprinzip: Man ist SPD-Mitglied, wo man wohnt. Scholz hat seit 2019 nach Angaben des Landesverbands seinen Erstwohnsitz in Potsdam, nicht mehr in Hamburg.