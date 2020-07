Kelch: Hoffnung auf Kohlegesetze, «immense Arbeit»

Die Stadt Cottbus und die Lausitz setzen auf die Weichenstellung im Bundestag und Bundesrat für den Kohleausstieg und die geplanten Hilfen. «Es sind die Entscheidungen, auf die das Revier, auf die die Lausitz und die Stadt Cottbus/Chóśebuz nach den Abstimmungen der Kohlekommission lange haben warten müssen», teilte Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) mit. «Die Gesetze schaffen, wenn sie denn so beschlossen werden, wichtige Grundlagen für den Strukturwandel.»

