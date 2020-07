Brand in Stahlwerk: Ursache zunächst unklar

Eine große schwarze Rauchwolke war am Donnerstagnachmittag am Hennigsdorfer Stahlwerk (Oberhavel) zu sehen. Einer der Kühltürme war in Brand geraten, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Neben der Werksfeuerwehr seien auch die Feuerwehren Hennigsdorf und Velten im Einsatz gewesen, um das Feuer zu löschen.

© dpa

Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr und der Polizei niemand. Am Freitag soll die Kriminaltechnik den Brandort untersuchen. Die Höhe des Schadens wurde zunächst nicht bekannt.

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr