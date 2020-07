Bauern erwarten erneut unterdurchschnittliche Ernte

Auch in diesem Jahr erwarten die Bauern in Brandenburg wegen Trockenheit eine unterdurchschnittliche Ernte, wobei es regional starke Unterschiede geben könnte. «Jeder Bodenpunkt und jeder Liter Regen wird an den Druschergebnissen zu sehen sein», teilte der Landesbauernverband zum Ernteauftakt am Donnerstag mit. Die Mähdrescher zum Ernten der Gerste seien in diesen Tagen fast überall im Land gestartet.

© dpa

Zwar habe man in diesem Jahr keine flächendeckende Dürre zu beklagen, von Entspannung könne dennoch keine Rede sein. «Die herben Verluste der Vorjahre werden wir mit den zu erwartenden Ergebnissen in diesem Jahr nicht ausgleichen können», sagte Verbands-Vizepräsident Sven Deter.

Zum Beginn der Erntezeit prognostizierte der Verband für die Gerste ein Minus von 8,2 Prozent im Vergleich zum Ertrag eines normalen Jahres - das Dürrejahr 2018 mit eingerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr 2019 schätzen die Bauern, wird es bei der Gerste aber ein Plus von 3,5 Prozent geben.

