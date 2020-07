Junge Liberale Brandenburg gehen gegen Paritätsgesetz vor

Die Jungen Liberalen in Brandenburg haben Verfassungsbeschwerde gegen das Paritätsgesetz für mehr Gleichstellung bei Wahllisten der Parteien eingelegt. Mit dem Gesetz würden die Wahlrechtsgrundsätze der Freiheit und Gleichheit der Wahl ausgehebelt, sagte der Landesvorsitzende Matti Karstedt am Mittwoch zu der Beschwerde.

Die Vize-Bundesvorsitzende Laura Schieritz nannte das Paritätsgesetz das Gegenteil von Gleichberechtigung. «Denn es unterscheidet Menschen nur auf Grundlage ihres Geschlechts. Aber ich bin mehr als eine Frau und möchte wegen meiner Fähigkeiten, nicht wegen meines Geschlechts gewählt werden.» Die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» berichteten am Mittwoch über die Beschwerde.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr