Kino-Neustart: Bundespräsident besucht «Undine»

Ein Berliner Kino bekommt zum Neustart nach der Corona-Zwangspause einen prominenten Gast: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Donnerstagabend (2. Juli) im Delphi Filmpalast die Vorstellung von «Undine». Auch Regisseur Christian Petzold und die Hauptdarstellerin Paula Beer sind dabei, wie aus der Ankündigung hervorgeht.

Die Kinos hatten seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie bundesweit geschlossen. Seit Dienstag dürfen sie auch in Berlin wieder öffnen, neben Brandenburg ist die Hauptstadt dabei eines der letzten Bundesländer.

Die Kinobranche leidet unter der wochenlangen Zwangspause, zum Neustart sind die Plätze wegen der Abstandsregeln beschränkt. Steinmeier hatte sich im Juni mit Vertretern der Filmbranche in Berlin über die Folgen der Pandemie informiert. Er selbst sei ein «alter Kinogänger», sagte er dabei.

