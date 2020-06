Ex-Profi Chahed neuer Trainer bei Turbine Potsdam

Der ehemalige Bundesligaprofi Sofian Chahed ist neuer Cheftrainer beim Frauenfußball-Bundesligisten Turbine Potsdam. Wie der Club aus Brandenburg am Dienstag bekanntgab, folgt der 37 Jahre alte Ex-Spieler von Hertha BSC und Hannover 96 auf den scheidenden Chefcoach Matthias Rudolph. Der Vertrag des 37-jährigen Rudolph wurde nach vier Jahren beim Ex-Meister nicht mehr verlängert.

Chahed solle künftig nicht nur die Bundesliga-Mannschaft führen, sondern auch die Verbindung zu den Nachwuchstrainern herstellen und ein einheitliches Spielsystem aller Turbine-Teams fördern, hieß es in einer Mitteilung. Zur Seite stehen dem gebürtigen Berliner dabei die Trainer Dirk Heinrichs und Eric Steinborn. Über die Vertragslaufzeit von Chahed machte der Club zunächst keine Angaben.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr