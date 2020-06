Weniger rechtsextreme Demos und Aktionen in Brandenburg

Die Zahl rechtsextremer und rassistischer Demonstrationen und Aktionen ist Anfang diesen Jahres deutlich zurückgegangen. Die Polizei registrierte im ersten Quartal in Brandenburg sechs rechtsextreme Aktivitäten wie Versammlungen, Kranzniederlegungen oder Infostände, wie das Innenministerium auf eine Anfrage der Linke-Abgeordneten Andrea Johlige mitteilte. Veranstalter waren die rechtsextremen Parteien NPD und Der Dritte Weg. Im ersten Quartal des Vorjahres waren 20 solcher Aktionen registriert worden. Im gesamten Jahr 2019 waren es 53 rechtsextreme Aktivitäten - im Jahr 2018 waren es noch 116.

Der deutliche Rückgang in den ersten drei Monaten dieses Jahres könne an den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelegen haben, meinte Johlige. Im Winter gebe es aber meist weniger Aktivitäten der Rechten als zu anderen Jahreszeiten. So kamen nach Angaben des Innenministeriums im zweiten Quartal 2020 bis zum 8. Mai schon wieder neun rechtsextreme Aktivitäten hinzu.